У електромобіля немає звичних заду і переду — він може пересуватися з максимальною швидкістю 120 км/год (75 миль/год) в обидва боки.

Американський стартап Zoox, придбаний Amazon, представив автономне електричне роботаксі.

Про це повідомляє Zoox.

Читайте такожAmazon витратить понад півмільярда доларів на створення безпілотного автомобіля

За форматом роботаксі являє собою компактний монооб'ємник (довжина - 3,63 м, висота — 1,94 м) з люком в даху, зсувними дверима і парою двомісних диванів, розташованих обличчям один до одного.

Кожен пасажир отримує свій ремінь і просунуту подушку безпеки, а також тримач для чашки, бездротову зарядку смартфона і пульт управління маршрутом і музикою.

Модель оснащується двома електродвигунами (на кожній осі) і обома керованими осями, що дозволяє використовувати Zoox «симетрично».

У електромобіля немає звичних заду і переду — він може пересуватися з максимальною швидкістю 120 км/год (75 миль/год) в обидва боки. Чотири керованих колеса дозволяють легко маневрувати (радіус повороту — 8,6 м) і буквально пересуватися по діагоналі для більш зручного паркування.

Під сидіннями пасажирів розміщена ємна батарея на 133 кВтг, розділена на дві частини. Вона заряджається безконтактним індукційним способом, так що роботаксі зможе заряджатися самостійно, просто під'їхавши на майданчик з вбудованим модулем зарядки (ніяких ручних підключень розеток).

За словами творців повний заряд дозволить експлуатувати роботаксі 16 годин поспіль.

За автономне пересування відповідає система камер, радарів і лідарів, яке відстежує дорожню ситуацію в режимі 360 градусів В радіусі 150 метрів.

Програмне забезпечення розробили фахівці стартапу Zoox, який спочатку спеціалізувався на безпілотних електромобілях і системах автономного руху. Роботаксі Zoox вже тестується на дорогах Лас-Вегаса і Сан-Франциско.

Автомобілі майбутнього

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН