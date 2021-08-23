Буде також продовжено роботу столичного метрополітену.

У зв’язку з масштабним святкуванням 30-ої річниці Незалежності України в Києві в ніч із 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Так, буде продовжено роботу маршрутів:

автобусних – № 20, 21, 33-Т, 37, 69, 99,104;

тролейбусних – № 3, 5, 8, 12, 16,18, 24, 26, 31, 37, 40, 41,42, 50-К;

трамвайних – № 1, 3, 8, 14, 28;

автобусних в режимі маршрутного таксі – № 220, 500, 576.

Також в КМДА нагадують, що в ніч із 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену.

Читайте також23 серпня в Києві тимчасово змінять рух громадського пасажирського транспорту: список маршрутів

Як повідомляв УНІАН, у Києві 24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють також вхід та вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної сотні.

Автор: Тамара Отовська