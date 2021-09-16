За оцінкою Boeing ринок авіаційних перевезень зростатиме по 4% на рік.

Світові авіакомпанії витратять $3,2 трлн в найближче десятиліття на закупівлю 19 000 цивільних літаків.

Такий прогноз озвучили аналітики другого за величиною виробника цивільних літаків у світі Boeing, повідомляє Avianews.com.

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Згідно з прогнозом до 2040 року обсяг замовлень нової цивільної авіаційної техніки перевищить позначку в 43 610 одиниць загальною вартістю $7,2 трлн.

За оцінкою Boeing ринок авіаційних перевезень зростатиме по 4% на рік. Далекомагістральні напрямки повернуться на рівень 2019 року до 2023-2024 року, вважають в Boeing.

У Boeing прогнозують, що світовий парк вантажних авіалайнерів через 20 років буде на 70% більше, ніж до початку пандемії.

Експерти це пов'язують зі збільшенням вантажоперевезень завдяки розвитку електронної комерції, а також зі швидкістю і надійністю авіаційних вантажоперевезень.

За прогнозом Boeing, по 20% нових авіалайнерів піде в авіакомпанії Китаю, Європи, Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону, решта 20% — на інші ринки.

Проблеми з літаками:

У лютому 2021 року Boeing рекомендував призупинити польоти літаків 777 після інциденту з двигуном в США.

У квітні 2021 року Boeing знайшов проблеми з електроживленням в деяких літаках 737 MAX.

16 липня 2021 року в лайнерах Boeing знайшли проблему, що загрожувала життю пасажирів.

Автор: Олена Коваленко