Американський авіарегулятор вимагає перевірити реле тиску повітря у всіх лайнерах 737-ої моделі.

Американська влада розпорядилася перевірити всі літаки Boeing 737 на предмет можливої несправності реле тиску повітря в салоні.

Про це повідомляє New York Post.

15 липня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало директиву для американських авіакомпаній, доручивши провести повторні випробування реле і за необхідності замінити їх.

У разі несправності цієї деталі пілоти не отримають попередження про небезпечну втрату кисню в салоні під час набору висоти понад 3 тис. метрів.

У вересні 2020 року в FAA повідомили, що під час перевірок трьох лайнерів Boeing 737 реле не пройшли випробування.

Спочатку в Boeing стверджували, що це не являє проблеми для безпеки, але пізніше авіабудівник підтвердив, що "частота відмов обох перемикачів набагато вище, ніж передбачалося спочатку".

На цьому тлі в компанії підтримали вказівку FAA.

Це стало вже не першою неполадкою в лайнерах американської авіабудівної компанії за останній час - у квітні в деяких партіях літаків 737 MAX виявили проблеми з електроживленням.

А в лютому польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112 рекомендували призупинити - прямісінько над американським містом відвалилася частина обшивки лайнера.

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Автор: Станислав Кожемякин