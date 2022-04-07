Наразі дорожники влаштовують тут труби, щебневу основу та земляний насип.

Тимчасову переправу на шляху Р-30, яку почали створювати через річку Ірпінь в Київській області, завершать на початку наступного тижня.

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

Роботи на об'єкті тривають, у середу там працював 41 дорожник. Вони влаштовують труби, щебневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспорте сполучення з містом Ірпінь.

"Укравтодор крок за кроком відновлює життєдіяльність звільнених від рашистської навали околиць столиці. Аби їжа, медикаменти, гуманітарна допомога могла потрапити до мешканців передмість Києва, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки", – йдеться у повідомленні.

Дорожники розчистили 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць у місті Ірпінь: 10 км Університетської, 4,9 км Соборної та 1,1 км Садової.

Лише за одну добу на північному заході Київщини працювали 176 дорожників та 94 спецмашини.

Як повідомив нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, будівництво нового мосту на дорозі до Ірпеню розпочнеться вже найближчим часом.