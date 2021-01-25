В Україні в 2020 році було відремонтовано та побудовано рекордну за протяжністю кількість державних доріг - 4 056 км.

План з відновлення доріг державного значення у 2020 році вдалося виконати на 97%. В абсолютному вираженні це означає, що в Україні в 2020 році було відремонтовано та побудовано рекордну за протяжністю кількість державних доріг - 4 056 км.

Подробиці виконання плану минулого року на своїй сторінці у Facebook повідомляє Укравтодор.

Зокрема, повідомляється, що на відновлення доріг і штучних споруд було витрачено 82 млрд гривень. Ще 9,1 млрд пішли на експлуатаційне утримання транспортних магістралей.

За даними Укравтодору, загальна кількість 4056 км відновлених доріг за класом ремонту діляться на: будівництво і реконструкція - 204,1 км; капітальний ремонт - 499,3 км; поточний середній ремонт - 2 815,2 км і відновлення верхніх шарів - 538 км.

Якщо ж говорити про джерела фінансування, то вони складаються як з коштів держбюджету, так і міжнародних фінансових організацій:

- 3357 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементобетону (за кошти державного бюджету);

- 161 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементобетону (за кошти міжнародних фінансових організацій);

- 538 км - верхній шар асфальтобетону (за кошти державного бюджету).

Відзначається також, що в 2020 році було відновлено 100% із запланованої кількості штучних споруд - мостів, шляхопроводів, тунелів і естакад. Всього було побудовано і реконструйовано 158 таких споруд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році якість поточного середнього ремонту, що застосовувався Укравтодором, було максимально наближено до рівня капітального ремонту, при цьому документальне оформлення такого класу робіт значно спрощено, що дозволило скоротити терміни отримання необхідних дозволів.

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Автор: УНІАН