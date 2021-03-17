Honda оголосила, що з 22 березня призупиняє виробництво майже на всіх своїх заводах в США і Канаді.

Глобальний дефіцит напівпровідників призвів до того, що відразу два японських автоконцерни оголосили про скорочення виробництва в Північній Америці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Так, Honda оголосила, що з 22 березня призупиняє виробництво майже на всіх своїх заводах в США і Канаді.

Як пише видання, передбачається, що робота на п'яти заводах компанії буде припинена на один тиждень, проте керівництво концерну не виключає, що простій може тривати й довше, якщо ситуація з поставками запчастин не покращиться.

Компанія пояснила необхідність припинення виробництва перебоями в поставках запчастин, які викликані високою завантаженістю морських портів, нестачею напівпровідників, важкими погодними умовами в центральній смузі США, а також наслідками пандемії COVID-19.

Toyota, своєю чергою, скоротить виробництво на своїх заводах у Кентуккі, Алабамі та Мексиці. Компанія заявила, що буде періодично скорочувати зміни або виробничі лінії седанів Camry та Avalon, пікапа Tacoma і гібридної версії свого спортивного позашляховика RAV4.

Скорочення виробництва

Раніше про скорочення виробництва через брак напівпровідників оголосили ще кілька автомобільних концернів, серед яких Ford, General Motors, Opel, Fiat Chrysler і Nissan.

Корпорація Nissan Motor планувала до кінця грудня 2020 року скоротити світове виробництво автомобілів на 30% у річному обчисленні.

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Автор: Олена Коваленко