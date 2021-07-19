Таке рішення було прийнято на тлі слабкої громадської підтримки проведення Ігор

Японська компанія Toyota, що є спонсором Олімпіади-2020 у Токіо відмовилася від участі в церемонії відкриття ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами.

Таке рішення було прийнято на тлі слабкої громадської підтримки проведення Ігор. Про це повідомляє Reuters.

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Компанія не буде випускати телевізійні рекламні ролики, пов'язані з Олімпіадою.

Також повідомляється про те, що гендиректор Toyota Motor Corp Акіо Тойода не планує відвідувати церемонію відкриття Ігор.

"Це правда,Toyota не буде відвідувати церемонію відкриття, і рішення було прийнято з урахуванням різних факторів, включаючи відсутність глядачів", - заявив представник компанії.

"Ми не будемо випускати ніякої реклами, пов'язаної з іграми в Японії", - додали в Toyota.

Як пише видання, близько 60 японських корпорацій, які заплатили більше 3 мільярдів доларів за спонсорські права на Олімпіаду-2020, зараз стикаються з дилемою, чи пов'язувати свої бренди з цією подією.

За чотири дні до церемонії відкриття в Токіо 68% респондентів в опитуванні газети Asahi висловили сумнів у здатності Олімпійських організаторів контролювати коронавірусні інфекції. 55% опитаних заявили, що вони проти проведення Ігор.

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Автор: Олена Коваленко