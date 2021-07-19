Японська компанія Toyota, що є спонсором Олімпіади-2020 у Токіо відмовилася від участі в церемонії відкриття ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами.
Таке рішення було прийнято на тлі слабкої громадської підтримки проведення Ігор. Про це повідомляє Reuters.
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Компанія не буде випускати телевізійні рекламні ролики, пов'язані з Олімпіадою.
Також повідомляється про те, що гендиректор Toyota Motor Corp Акіо Тойода не планує відвідувати церемонію відкриття Ігор.
"Це правда,Toyota не буде відвідувати церемонію відкриття, і рішення було прийнято з урахуванням різних факторів, включаючи відсутність глядачів", - заявив представник компанії.
"Ми не будемо випускати ніякої реклами, пов'язаної з іграми в Японії", - додали в Toyota.
Як пише видання, близько 60 японських корпорацій, які заплатили більше 3 мільярдів доларів за спонсорські права на Олімпіаду-2020, зараз стикаються з дилемою, чи пов'язувати свої бренди з цією подією.
За чотири дні до церемонії відкриття в Токіо 68% респондентів в опитуванні газети Asahi висловили сумнів у здатності Олімпійських організаторів контролювати коронавірусні інфекції. 55% опитаних заявили, що вони проти проведення Ігор.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів-на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх - 2016 в Ріо.
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