За звичайну синю карта доведеться викласти 96 грн, за учнівську - 120 грн.

З 1 липня змінюється вартість пластикових карт для оплати проїзду в міському транспорті української столиці. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а карта учнівська – 120 гривень.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Як пояснює керівництво міста, за останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість.

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Різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражем, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

Зазначається, що карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті. Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикові карти.

Транспортною картою можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці. Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову. Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова.

Проїзд у Києві - останні новини

Транспортна картка - це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті Києва. Вартість цифрової транспортної карти наразі становить 40 грн, а пластикової - 75 грн.

Як відомо, у Києві з 1 липня 2020 року почав діяти єдиний для усіх видів транспорту електронний квиток. Для того, щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card (транспортна картка) з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

У червні 2023 року у міському застосунку "Київ Цифровий" запустили цифрову карту для оплати проїзду смартфоном.

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