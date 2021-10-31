У Києві з 1 листопада вводиться жорсткий карантин, адже столиця потрапила в "червону" зону.
З понеділка пасажирів пускатимуть у громадський транспорт лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів.
Читайте такожФейкові COVID-сертифікати: в Україні готуються до посилення відповідальності порушниківКрім того, пасажирів столичного метро чекають обмеження на вхід в пікові години. Про це свідчать інформаційні попередження на вході й всередині підземки, повідомляє "Обозреватель" і публікує фото.
"Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму й оплачуйте безконтактно! Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння. Ваш метрополітен", - йдеться на вивісках у метро.
Нагадаємо, що штраф за проїзд без вказаних вище документів в метро складе від 17 тисяч гривень.
Як перевірятимуть наявність COVID-сертифіката та ПЛР-тесту
Перевіряти ці документи перед входом в метро не будуть, щоб не створювати стовпотворіння. У підземці розмістять відповідні оголошення, а порушників обіцяють штрафувати.
Так, перевіряти документи правоохоронці зможуть одразу за турнікетами, на пероні станції, у вагонах метро.
Аналогічно буде працювати весь наземний транспорт. Там перевірки поліції також будуть вибірковими й проводити їх будуть прямо в салоні.
Якщо людина зробила тільки першу вакцинацію, то він теж може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши в разі перевірки "жовтий" сертифікат, уточнювали в КМДА.
Водія можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.
"Червона" зона в Києві
28 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС стало відомо, що з 1 листопада в Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.