На киян чекають обмеження на вхід в метро в пікові години.

У Києві з 1 листопада вводиться жорсткий карантин, адже столиця потрапила в "червону" зону.

З понеділка пасажирів пускатимуть у громадський транспорт лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів.

Читайте такожФейкові COVID-сертифікати: в Україні готуються до посилення відповідальності порушниківКрім того, пасажирів столичного метро чекають обмеження на вхід в пікові години. Про це свідчать інформаційні попередження на вході й всередині підземки, повідомляє "Обозреватель" і публікує фото.

"Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму й оплачуйте безконтактно! Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння. Ваш метрополітен", - йдеться на вивісках у метро.

Нагадаємо, що штраф за проїзд без вказаних вище документів в метро складе від 17 тисяч гривень.

Як перевірятимуть наявність COVID-сертифіката та ПЛР-тесту

Перевіряти ці документи перед входом в метро не будуть, щоб не створювати стовпотворіння. У підземці розмістять відповідні оголошення, а порушників обіцяють штрафувати.

Так, перевіряти документи правоохоронці зможуть одразу за турнікетами, на пероні станції, у вагонах метро.

Аналогічно буде працювати весь наземний транспорт. Там перевірки поліції також будуть вибірковими й проводити їх будуть прямо в салоні.

Якщо людина зробила тільки першу вакцинацію, то він теж може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши в разі перевірки "жовтий" сертифікат, уточнювали в КМДА.

Водія можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.

"Червона" зона в Києві

28 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС стало відомо, що з 1 листопада в Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко