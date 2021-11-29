Крім того, у салоні громадського транспорту щодня робитимуть вологе прибирання.

У столиці заборонили роботу громадського транспорту з несправними системами опалення.

Відповідне розпорядження затвердив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:

недопущення виходу громадського транспорту на маршрути із несправною опалювальною системою;

організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

Читайте такожСкільки коштуватиме проїзд у маршрутках Києва з 1 січня: перевізники змінили прогнозЯк повідомляв УНІАН, 16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Повідомлялося, що одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн - 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Автор: Марта Гичко