На ділянці в напрямку станції метро "Видубичі" проїзд вільний, зазначили в поліції.

У Києві на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна подія, що ускладнило рух і призвело до заторів.

"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено в напрямку ст. м. "Видубичі", - йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Києва

Читайте такожСмертельна ДТП на в’їзді до Харкова: водій вантажівки був п'яний і під наркотиками (фото)

Рух транспорту на Столичному шосе в Києві, де сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів, відновлено.

"Рух в напрямку станції метро "Видубичі" після масштабної ДТП відновлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Києві п'яний водій виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки.

Вас також можуть зацікавити новини

Автори: Тамара Отовська, Герасименко Валентина