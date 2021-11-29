У Києві на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна подія, що ускладнило рух і призвело до заторів.
"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено в напрямку ст. м. "Видубичі", - йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Києва
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Рух транспорту на Столичному шосе в Києві, де сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів, відновлено.
"Рух в напрямку станції метро "Видубичі" після масштабної ДТП відновлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Києві п'яний водій виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки.