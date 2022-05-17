У КМДА не бачать перспектив щодо підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що на сьогодні не бачить перспектив підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.

Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"Я завжди говорив, що будь-яке підвищення тарифу на будь-яку послугу складається з багатьох факторів, у тому числі й з доходів тих, хто користується тією чи іншою послугою. На сьогодні я не бачу перспектив перегляду тарифів. Я розумію, що сьогодні міський транспорт є основним для пересування по місту, і поки ми можемо це робити, ми будемо дотувати з міського бюджету міський транспорт, щоб не підвищувати тарифи", - сказав Поворозник.

Він підкреслив, що поки спостерігаються черги за пальним, городяни мають бути максимально забезпечені громадським транспортом. За словами Поворозника, в першу чергу відновлювалися маршрути міського електротранспорту, який не використовує паливо.

"Що стосується безпосередньо палива, ми також спираємося на прогнози Міністерства економіки та Кабінету міністрів і бачимо по динаміці, що до кінця місяця ця проблема має зникнути сама по собі. Ринок зреагував і реагує на дефіцит пального. Питання в тому, що у нас не впала купівельна спроможність людей, люди купують паливо, його просто потрібно доставити на АЗС", - сказав перший заступник голови КМДА.

Громадський транспорт у столиці:

У Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали укриттями.

Коли ситуація в столиці покращилася, робота транспорту почала відновлюватися, але проїзд був безкоштовним, крім маршруток.

4 квітня метрополітен відновив сполучення через Південний міст.

5 квітня відкрили відразу дві пересадки між лініями.

8 квітня у столичному метро відновили рух по червоній лінії.

9 квітня відновили роботу ще однієї станції метро. Паралельно з цим у Києві поступово відновлювали роботу наземного транспорту.

З 16 травня в Києві відновлено оплата за проїзд в метро і наземному комунальному транспорті. Ціна залишилася на рівні 8 грн за разову поїздку. Оплатити проїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

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