В Україні поїзди далекого прямування та приміські, які прямують через станцію Дарниця, йдуть із затримкою в 1,5-2 години. Причина цього - крадіжка кабелю, через що не працює сигнал світлофора.
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Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в Facebook.
За його словами, зараз йдуть відновлювальні роботи.
"Перш за все - безпека, тому рух уповільнено. Потяги далекого прямування, по можливості, будуть наздоганяти затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав Перцовський.
В "Укрзалізниці" додали, що із затримкою слідують такі поїзди далекого прямування:
- №150 Ходорів - Полтава (+1 година 2 хвилини)
- №1 / 2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52)
- №137 Сватове - Хмельницький (+1.04)
- №19 / 20 Попасна - Київ (+0.20)
- №712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20).
Також спостерігається затримка приміських поїздів:
- №6902 Київ - Ніжин (+0.52)
- №6804 Київ - Яготині (+0.53)
- №6901 Ніжин - Київ (+1.13).
Відновлювальні роботи мають завершитися протягом двох годин.
Що цьому передувало
- В понеділок зійшли з рейок шість з дев'яти вагонів потяги "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя.
- Інцидент стався за 50 кілометрів до кінцевої станції.
- У поїзді перебували майже 90 пасажирів, ніхто не постраждав.
- Як пояснили в "Укрзалізниці", поїзд міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з коліями.
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