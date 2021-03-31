Відновлювальні роботи мають завершитися протягом двох годин.

В Україні поїзди далекого прямування та приміські, які прямують через станцію Дарниця, йдуть із затримкою в 1,5-2 години. Причина цього - крадіжка кабелю, через що не працює сигнал світлофора.

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Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в Facebook.

За його словами, зараз йдуть відновлювальні роботи.

"Перш за все - безпека, тому рух уповільнено. Потяги далекого прямування, по можливості, будуть наздоганяти затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав Перцовський.

В "Укрзалізниці" додали, що із затримкою слідують такі поїзди далекого прямування:

№150 Ходорів - Полтава (+1 година 2 хвилини)

№1 / 2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52)

№137 Сватове - Хмельницький (+1.04)

№19 / 20 Попасна - Київ (+0.20)

№712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20).

Також спостерігається затримка приміських поїздів:

№6902 Київ - Ніжин (+0.52)

№6804 Київ - Яготині (+0.53)

№6901 Ніжин - Київ (+1.13).

Відновлювальні роботи мають завершитися протягом двох годин.

Що цьому передувало

В понеділок зійшли з рейок шість з дев'яти вагонів потяги "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя.

Інцидент стався за 50 кілометрів до кінцевої станції.

У поїзді перебували майже 90 пасажирів, ніхто не постраждав.

Як пояснили в "Укрзалізниці", поїзд міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з коліями.

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Автор: Павло Степанець