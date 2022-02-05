Жінка-водій зіткнулася з" фантомним патрулем " \ Фейсбук Олексій Білошицький

Сьогодні в Києві на Повітрофлотському шляхопроводі жінка-водій Lexus скоїла зіткнення з поліцейським службовим автомобілем "фантом".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Сьогодні, близько 9-ї години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участі службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем", - написав він.

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За його словами, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На службовому автомобілі "фантомі" пошкоджено лакофарбове покриття. Проте, на ньому можна продовжувати повноцінно нести службу.

Автомобіль отримав незначні пошкодження \ Фейсбук Олексій Білошицький

Відносно водія Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

При цьому Білошицький зауважив, що "фантоми" - це не якісь невразливі космічні капсули. Це звичайні авто зі спеціальним обладнанням і з ними можуть траплятися ДТП на дорозі.

"І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні", - пояснив він.

Він також повідомив статистику роботи "фантомів" - станом на 5 лютого винесено 12 807 постанов за правопорушеннями, зафіксованими ними.

Фейсбук Олексій Білошицький

Довідка УНІАН. "Фантоми" - це поліцейські машини без поліцейського маркування, які приховано стежать у русі за швидкісним режимом і штрафують водіїв-порушників. В Міністерстві внутрішніх справ планують, що до 2024 року дороги патрулюватимуть 550 "фантомів".