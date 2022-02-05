Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На службовому автомобілі "фантомі" пошкоджено лакофарбове покриття.

Сьогодні в Києві на Повітрофлотському шляхопроводі жінка-водій Lexus скоїла зіткнення з поліцейським службовим автомобілем "фантом".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Сьогодні, близько 9-ї години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участі службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем", - написав він.

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За його словами, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На службовому автомобілі "фантомі" пошкоджено лакофарбове покриття. Проте, на ньому можна продовжувати повноцінно нести службу.

Відносно водія Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

При цьому Білошицький зауважив, що "фантоми" - це не якісь невразливі космічні капсули. Це звичайні авто зі спеціальним обладнанням і з ними можуть траплятися ДТП на дорозі.

"І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні", - пояснив він.

Він також повідомив статистику роботи "фантомів" - станом на 5 лютого винесено 12 807 постанов за правопорушеннями, зафіксованими ними.

Довідка УНІАН. "Фантоми" - це поліцейські машини без поліцейського маркування, які приховано стежать у русі за швидкісним режимом і штрафують водіїв-порушників. В Міністерстві внутрішніх справ планують, що до 2024 року дороги патрулюватимуть 550 "фантомів".