Цього року планується закупити ще 30 автомобілів "Фантом", а у 2023-му - ще 50.

У Києві за день роботи патрульних машин "Фантомів" було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

Він нагадав, що відучора патрульні "Фантоми" почали фіксувати порушення швидкісного режиму з моментальною передачею інформації про порушників до центру автофіксації для винесення постанов про адміністративне правопорушення.

"За перший день роботи 4 автомобілів "Фантом" було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості. На відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлено в місяцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання "Фантомів" - раптово фіксувати перевищення швидкості водіями", - зазначив Геращенко.

Він додав, що у 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів "Фантом", а у 2023 ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці разом з використанням напівавтоматичних камер Truecam.

"На додачу до стаціонарних камер контролю швидкості та "Фантомів" зараз розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей. Таким чином водій буде знати, що не можна перевищувати швидкісний режим на цьому відрізку і наражати на небезпеку себе та інших учасників руху", - підкреслив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, від 25 січня на патрулювання українських доріг заступили поліцейські "Фантоми" - автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху і передаватимуть патрульним інформацію про машини, водії яких порушують ПДР.

Читайте такожМіністр показав дизайн нового Львівського СІЗО: "Душа просить яскравого" (фото)"Фантомні патрулі" фіксують порушення швидкісного режиму, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної та низку інших правопорушень.

Зараз це автомобілі Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі марки та моделі авто не називатимуть відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

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