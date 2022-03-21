У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"По-перше, цей реєстратор буде вилучено в силу того, що це воєнний час. По-друге, я думаю, що людину затримають, з нею будуть проводити доволі жорстку бесіду", - зазначив він.
За словами Денисенка, така людина "надовго не зможе їздити за кермом".
"Я думаю, що у цих випадках машину навіть можна забирати на штрафмайданчик", - уточнив він.
Радник міністра закликав громадян ставитися відповідально до вимог воєнного часу.
"Реєстратори – це та річ, яка може дати можливість ворогу вбивати наших людей", - наголосив Денисенко.
Як повідомляв УНІАН, в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб не поширювати дані про дії українських військових і сил територіальної оборони, які можуть допомогти противнику дізнатися хід виконання завдань Сил оборони.
Застереження діє для всіх регіонів України і поширюється на реєстратори в авто і мототранспорті.
Зокрема, заборонено фотозйомку та відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони.