У деяких випадках авто порушника навіть можуть відправити на штрафмайданчик.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"По-перше, цей реєстратор буде вилучено в силу того, що це воєнний час. По-друге, я думаю, що людину затримають, з нею будуть проводити доволі жорстку бесіду", - зазначив він.

За словами Денисенка, така людина "надовго не зможе їздити за кермом".

"Я думаю, що у цих випадках машину навіть можна забирати на штрафмайданчик", - уточнив він.

Радник міністра закликав громадян ставитися відповідально до вимог воєнного часу.

"Реєстратори – це та річ, яка може дати можливість ворогу вбивати наших людей", - наголосив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб не поширювати дані про дії українських військових і сил територіальної оборони, які можуть допомогти противнику дізнатися хід виконання завдань Сил оборони.

Застереження діє для всіх регіонів України і поширюється на реєстратори в авто і мототранспорті.

Зокрема, заборонено фотозйомку та відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони.

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