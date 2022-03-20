Заборона діє у всіх регіонах країни.

У зв'язку з повномасштабним нападом Росії в Україні водіям автомобілів і мотоциклів заборонили використовувати відеореєстратори.

Про це з посиланням на управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

У всіх регіонах країни заборонено фотографувати і знімати дороги загального користування, об'єкти загального призначення, інфраструктури, блокпостів, укріплень.

Також не можна знімати розташування, зосередження або переміщення військових частин сил оборони.

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