На деяких автомобілях видно білі стікери, що вказує на те, що вони були готові до відправки покупцям.

У німецькому місті Хайльбронн внаслідок повені затопило один з автосалонів Porsche, де були виставлені десятки новеньких преміальних машин цієї марки.

Вода, рівень якої піднявся на 50 см, майже повністю покрила колеса авто.

Серед них опинилися, принаймні, три екземпляри Porsche 911 серії 992, два з яких - це 911 Carrera 4S Cabriolet і 911 Turbo. Крім них на парковці видно два кросовери Macan, а також два Cayenne Coupe, включаючи бензоелектричний Cayenne E-Hybrid. Під стінами автосалону припаркований чорний електрокар Porsche Taycan.

Читайте такожУ Бельгії під час інтерв'ю мера у прямому ефірі обвалився будинок (відео)

На деяких автомобілях видно білі стікери, що вказує на те, що вони були готові до відправки, проте тепер покупцям доведеться почекати доставки своїх Porsche. Найдорожча із затоплених моделей - це чорний 911 Turbo, вартість якого в Німеччині стартує від 189 176 євро, передає ТСН з посиланням на Carscoops.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла