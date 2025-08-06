Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра.

Сьогодні, 6 серпня, Україна частково відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" на Дунаї, яке було закрито після вибуху земснаряда в липні, що призвів до загибелі людей. Про це йдеться у заяві державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

"З 6 серпня 2025 року відновлюється рух морським підхідним каналом гирла "Бистре" суднового ходу Дунай — Чорне море до та з морських портів України. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби", - наголошують в адміністрації.

Зазначається, що перед відновленням руху відповідними службами, у тому числі ВМС ЗСУ, були проведені проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський", який вибухнув 23 липня.

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За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства за альтернативним маршрутом, акт обстеження затверджено з позитивними висновками. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами.

Вибух земснаряда на Дунаї

Як писав УНІАН, пізно ввечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.

Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ, інші були доставлені до лікарні. За деякими даними, земснаряд "Інгульський" підірвався на міні. Після трагедії морський підхідний канал гирло "Бистре" закрили для руху суден. Прохід до морських портів Дунайського регіону здійснювався Сулинським каналом.

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