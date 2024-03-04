На сьогодні дунайські порти обробляють близько 3,3 млн т вантажів на місяць.

Україна планує розширити в новому році пропускні можливості дунайских портів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"‎Наша мета розширити експортну спроможність дунайського кластеру з 33 мільйонів тонн у 23-му році до 35-40 мільйонів тонн ", – заявив він під час щорічної пресконференції для представників ЗМІ.

У зв'язку з цим планують покращити захист портів. Це, зокрема, стосується зенітних установок Gepard та засобів радіоелектронної боротьби.

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Денис Шмигаль відзначив стрімкий розвиток дунайського портового кластеру: порівняно з 2021 роком вантажообіг дунайских портів зріс на 600%. Зараз їх розглядають, у тому числі, як можливу альтернативу автотранспортним перевезенням.

Прем'єр додав, що зараз Україна активно співпрацює з європейськими колегами у питанні відкриття нових автомобільних пунктів пропуску. Це, зокрема, обговорюють с Румунією, Угорщиною та Польщею.

"‎Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас 90% нашого експорту йде морем, або через дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами"‎, – відзначив Шмигаль.

За його словами, однією з проблем польських фермерів є експорт зерна і продовольства з Росії та Білорусі. Його необхідно припинити: як для Польщі, так і для країн ЄС, загалом.

Проблеми з українським експортом

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Євросоюзі працюють над тим, як можна заспокоїти європейських фермерів, які невдоволені українським зерном.

Український вантажообіг через порти Дунаю став рекордним у 2023 році та становив понад 29 мільйонів тонн, що майже в шість разів більше порівняно з довоєнним періодом.

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