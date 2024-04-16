Якщо у людини є тільки один автомобіль, його не будуть вилучати.

У вівторок, 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Один із пунктів нового документа регулює питання вилучення автомобілів у громадян на потреби ЗСУ.

Так, під час мобілізації громадяни України мають надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості. Повноваження на вилучення транспортних засобів є у Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ або ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

У кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Ця норма торкнеться тільки тих українців, у кого є більше одного транспортного засобу. Перед тим, як забрати автомобіль, мають провести оцінку його ринкової вартості. При цьому вилучатимуть той транспорт, який більше підходить для потреб оборони.

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Тобто, якщо у людини є тільки один автомобіль, його не вилучатимуть. Також автомобілі не заберуть у тому разі, якщо засіб "є єдиним джерелом забезпечення існування людини", пояснив раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, 90% громадян турбуватися про ці норми не варто.

"Якщо є більше одного транспортного засобу, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться виключно про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя", – розповів чиновник.

Що відбувається перед вилученням автомобіля

Сили оборони формують перелік того, які транспортні засоби їм потрібні. Після цього в конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуватимуться мобілізаційні замовлення.

"Але це не означає, що вони обов'язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – пояснює Венімлавський.

Але звідки у ТЦК буде інформація про транспортні засоби, якими володіють громадяни? Дані там отримають від органів, які ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

Вилучення авто в ухилянтів

Хоча в новому законі є положення, які передбачають покарання тих, хто ухиляється від мобілізації, норми про вилучення транспортних засобів у ухилянтів немає.

Авто вилучили: що буде з транспортним засобом далі

Вилучені у громадян транспортні засоби заборонено відправляти в інший регіон або за межі країни. Приміром, якщо авто вилучили у Львівській області, у Харківську його відправити не можуть.

Не дозволяється також передавати право власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду або використовувати як заставу.

Власники мають отримати вилучений транспортний засіб назад протягом 30 днів з моменту оголошення демобілізації. Кабінет Міністрів також має розробити порядок компенсації збитків, завданих вилученим у громадян транспортним засобам.

Мобілізація в Україні: важливі моменти

Призовний вік в Україні знизили до 25 років. Граничний вік залишився незмінним – 60 років. Водночас на тих громадян, які ухиляються від мобілізації, чекають додаткові обмеження.

Крім того, згідно з перехідними положеннями нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані українці зобов'язані уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) необхідно протягом 60 днів із дня набрання чинності цим законом. Таким чином, громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомити до територіальних центрів комплектування свою реальну адресу та актуальний номер телефону до середини липня 2024 року.

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