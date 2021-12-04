Оформлення групових перевезень онлайн доступне для фізичних та юридичних осіб.

"Укрзалізниця" вводить можливість замовлення групових квитків онлайн.

Як повідомляє прес-служба компанії, раніше для того, щоб оформити групове перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів - щоб заповнити вручну заяву та попередньо зарезервувати вагон, а потім для оплати послуги.

"З 3 грудня оформити заявку та оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок та оплативши його за реквізитами. До каси вокзалу необхідно буде завітати лише на фінальному етапі отримання квитків та сплати їх повної вартості. У перспективі і цей етап буде переведено у віддалений формат", - йдеться у повідомленні.

Оформлення групових перевезень для фізичних та юридичних осіб віддалено вже доступне.

Читайте такожВживані авто продовжать дорожчати: експерти назвали терміни й масштаби зростання цінКрім того, "Укрзалізниця" знизила вартість замовлення групових перевезень: з 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років. Раніше ціна резервування місць при групових замовленнях становила 80 гривень для дорослих пасажирів та 40 гривень для дітей незалежно від розміру групи.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Польщі, один почне курсувати з 11 грудня, а другий – з 12 числа. Призначено потяги "Одеса – Перемишль" та "Львів – Перемишль".

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Автор: Катерина Гірник