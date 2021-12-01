Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням робіт із модернізації інфраструктури залізниці.

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила перевезення транзитних вантажів через територію України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Обмеження пов'язані з проведенням робіт з модернізації інфраструктури залізниці.

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"Зараз тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів. У зв’язку із цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено та поінформовано клієнтів.

Також, "Укрзалізниця" запевняє, що пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що змінює розклад 16 поїздів харківського напрямку на час проведення ремонтних робіт у грудні. Зміни стосуються виключно рейсів у період з 15 по 20 грудня, продаж білетів на які був тимчасово обмежений на час доопрацювання графіка.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Герасименко Валентина