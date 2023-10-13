Там уточнили дату припинення роботи пунктів пропуску та закликали українців втриматися від поїздок до Росії.

Уряд Латвійської Республіки ухвалив рішення призупинити з 16 жовтня 2023 року роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні "Вієнтулі" та "Педедзе".

Про це зазначається у коментарі міністерства закордонних справ України. Там пояснили, з чим пов'язане таке рішення.

"Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені Російською Федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску "Вієнтулі" та "Педедзе" не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку", - зазначає український МЗС.

У зв'язку з зазначеним, з 16 жовтня 2023 року в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон "Шереметьєво" (Москва).

МЗС України поновлює рекомендації громадянам України утриматись від відвідування території держави-агресора, а також врахувати неможливість в'їзду до Росії з території Латвії.

При цьому зауважується, що виїзд громадян України з території РФ до Латвії залишається можливим через пункти пропуску "Убилінка-Гребнєво" та "Бурачкі-Терехова".

Перетин кордону РФ українцями - що відомо

11 жовтня Міністерство закордонних справ України інформувало, що з 16 жовтня 2023 року Російська Федерація запроваджує для громадян України обмеження в’їзду на її територію з території третіх держав.

Відповідно до розпорядження уряду РФ, в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволено тільки у двох пунктах пропуску через російський державний кордон: 1. Повітряний пункт пропуску "Шереметьєво" (Москва); 2. Автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області (кордон з Латвійською Республікою).

Зазначається, що обмеження не стосуватимуться громадян України віком до 14 років, які в'їжджають на територію Росії самостійно або в супроводі російських громадян. У МЗС зазначили, що зазначений виняток передбачений для продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до РФ.

Через високі ризики для особистої безпеки МЗС України рекомендував українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, а тим, хто перебуває в цій країні - негайно залишити її територію. Звертається увага, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії до України дипломатичні відносини між Україною та РФ розірвано, українські закордонні дипломатичні установи у РФ припинили виконання своїх функцій.

Україна відкрила гуманітарний коридор з РФ через Сумську область

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні Україна відкрила пункт пропуску на кордоні з РФ, який був закритий з початку повномасштабної війни. Прикордонний пункт Колотилівка-Покровка відкрили для того, щоб цим маршрутом могли скористатися українці, які бажають повернутися на підконтрольну територію України через Сумську область. Зазначалося, що гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд для українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій.

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