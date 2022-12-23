Виплати за відсотками і основним боргом перенесені на 2 роки.

"Укрзалізниця" домовилася про відтермінування виплат за єврооблігаціями на загальну суму 895 мільйонів доларів.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков, були прийняті пропозиції компанії - аналогічно суверенному боргу виплати за відсотками і основним боргом перенесені на 2 роки.

"Укрзалізниця" сьогодні успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат за двома випусками євроблігацій на загальну суму 895 млн доларів. Анонс на Ірландській фондовій біржі щойно розміщений", - зазначив Кубраков.

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Зазначається, що погашення за єврооблігаціями, які були випущені у 2019 році, з 2024 року перенесено на 2026 рік, а випущених у 2021 році — з 2026 року на 2028 рік відповідно. Виплати купонів, які припадали на 2023-2024 роки, перенесено до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації.

"Відтермінування виплат за єврооблігаціями дозволить "Укрзалізниці" знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах кризи і сприятиме стабільній роботі і безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах військового та післявоєнного часу", - зазначив міністр.

Кубраков також додав, що зміна умов випуску єврооблігацій дозволить "Укрзалізниці" вивільнити фінансові ресурси для ремонту пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, відновлення сполучення з деокупованими територіями та повернення соціальних стандартів у таких регіонах.

Війна в Україні та відтермінування виплат за єврободами:

11 липня 2022 року з пропозицією про дворічне відтермінування всіх виплат за єврооблігаціями, зокрема погашення, звернувся до власників єврооблігацій "Нафтогаз України", що призвело до падіння котирувань суверенних єврооблігацій до історичного мінімуму.

У МВФ зазначили, що Україна "акуратно" обслуговує зовнішній борг і країні не потрібні відтермінування платежів. Фонд закликав підтримувати країну грантовим фінансуванням.

20 липня 2022 року стало відомо про те, що Кабмін запропонує власникам єврооблігацій добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий же термін сплаті процентного доходу по ним.

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