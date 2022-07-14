Питання про заморожування платежів не обговорювалося.

У МВФ заявили, що Україна акуратно обслуговує свій держборг, і там очікують збереження такої тенденції.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу.

"Україна акуратно обслуговує свій борг. І ми очікуємо, що це буде продовжуватися", – наголосив Райс.

Він також відповів на питання про відсутність рекомендації Україні запросити заморожування платежів. За словами Райса, у нього немає жодної іншої позиції, крім заявленої вище.

Представник МВФ зазначив, що фонд на початку війни надав Україні кредит в $1,4 мільярда, і підтримує країну шляхом розподілу спеціальних прав запозичень. Райс додав, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України. Ним вже скористалися Канада і Німеччина, Нідерланди.

"Ми очікуємо більшого найближчими днями", - зазначив представник МВФ.

За його словами, МВФ розглядає грантове фінансування як пріоритет з точки зору фінансування України прямо зараз.

"У короткостроковій перспективі це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародна спільнота у світлі військової ситуації і характеру потрясінь. І це дало б можливість українському уряду продовжувати свою діяльність без додаткових боргів", – підсумував Райс.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна отримає безповоротний грант на $1,7 мільярда.

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