У МВФ заявили, що Україна акуратно обслуговує свій держборг, і там очікують збереження такої тенденції.
Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу.
"Україна акуратно обслуговує свій борг. І ми очікуємо, що це буде продовжуватися", – наголосив Райс.
Він також відповів на питання про відсутність рекомендації Україні запросити заморожування платежів. За словами Райса, у нього немає жодної іншої позиції, крім заявленої вище.
Представник МВФ зазначив, що фонд на початку війни надав Україні кредит в $1,4 мільярда, і підтримує країну шляхом розподілу спеціальних прав запозичень. Райс додав, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України. Ним вже скористалися Канада і Німеччина, Нідерланди.
"Ми очікуємо більшого найближчими днями", - зазначив представник МВФ.
За його словами, МВФ розглядає грантове фінансування як пріоритет з точки зору фінансування України прямо зараз.
"У короткостроковій перспективі це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародна спільнота у світлі військової ситуації і характеру потрясінь. І це дало б можливість українському уряду продовжувати свою діяльність без додаткових боргів", – підсумував Райс.
Як раніше повідомляв УНІАН, Україна отримає безповоротний грант на $1,7 мільярда.
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