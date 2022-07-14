"Нафтогаз України" просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками.
Про це пише Forbes. Всього у держкомпанії "Нафтогаз" в обігу три випуски єврооблігацій на $1,5 млрд. Трирічні зі сплатою у липні 2022 року на $335 млн, пʼятирічні єврооблігації-2024 на €600 млн, семирічні єврооблігації-2026 на $500 млн.
Якщо кредитори погодяться на відстрочку, "Нафтогаз" повинен буде погасити в 2024 році понад $1 млрд боргу, підрахував старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.
В умовах війни держкомпанія змушена економити кожну копійку і виплата боргів – не головний пріоритет, каже Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital.
"Головне завдання держкомпанії – закупити 5,6 млрд куб. газу для опалювального періоду на майже $8 млрд. "Нафтогаз" не має грошей на закупку цього газу. Держкомпанія розраховує отримати гроші на закупівлю газу з держбюджету, а також залучила для цього кредит від ЄБРР на €300 млн", - йдеться у статті.
Причина – різниця між вартістю імпортного газу й тарифами для українських споживачів. "Нафтогаз" імпортує газ за цінами, які зараз перевищують $1900 за 1000 кубів, а має продавати його по $200–250. Крім того, з держкомпанією не розраховуються за поставлений газ. Заборгованість споживачів перед "Нафтогазом" на 1 травня – 85,9 млрд грн.
Рішення "Нафтогазу" стало несподіванкою для кредиторів, каже Саква з Dragon Capital. Українська влада обіцяла, що Україна платитиме за всіма боргами, незважаючи на війну, і кредитори були впевнені, що в липні "Нафтогаз" з ними розрахується, каже він. Якщо "Нафтогаз" планував реструктуризувати борг, то консультації з кредиторами треба було починати щонайменше за місяць, а не за тиждень до виплати.
Через війну "Нафтогаз" не може взяти в борг ні в кого, крім держбанків, які не мають зайвих коштів, та ЄБРР, каже Паращій. З одного боку, це проблема для компанії, а з іншого, дає сильну переговорну позицію з кредиторами. "Оскільки дефолт нічого для "Нафтогазу" суттєво не змінить", – каже він.
Компанія постачає природний газ населенню і теплокомуненерго за цінами в п’ять разів нижче ринкових у країні, яку підтримує весь світ у боротьбі з Росією. "Кредитори мають це розуміти і йти назустріч", – каже він.
З 19 липня, коли спливає термін погашення єврооблігацій, у "Нафтогазу" є ще 5 робочих днів, щоб здійснити виплати або домовитись з кредиторами, каже Саква. Якщо компанія не домовиться про реструктуризацію або не перерахує кошти, то "Нафтогаз" піде у дефолт. Після цього у кредиторів з’явиться можливість судитись з держкомпанією за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних.
Після "Нафтогазу" уряд України також може оголосити про намір реструктуризувати борг. "99%, найближчими днями уряд оголосить це рішення", – каже Саква. Україна має заплатити $900 млн за єврооблігаціями у вересні, каже міністр фінансів Сергій Марченко.
Уряд розглядає декілька сценаріїв реструктуризації: реструктуризація або використання заморожених російських активів як застави.
Офіційно влада поки не підтверджує такі плани.
"Держава має йти за сценарієм "Нафтогазу", оскільки в бюджеті немає грошей, – каже Паращій. – Ми можемо направити кредиторам грант від США, який нещодавно отримали, але, напевно, це буде неправильним рішенням".
Раніше повідомлялося, що через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна сфера України не працює.