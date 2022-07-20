У разі їх відмови уряд продовжить обслуговувати папери відповідно до наявних умов.

Кабмін запропонує держателям єврооблігацій добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №805 від 19 липня. Водночас у разі їх відмови Україна продовжить обслуговувати папери відповідно до існуючих умов.

Мінфіну доручено звернутися до власників єврооблігацій для погодження таких змін та погодити їх також із Бюджетним комітетом ВР.

"У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом (далі ⸺ правочини) забезпечити сплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що належить до сплати 1 серпня 2022 р., не раніше дати проведення держателями таких облігацій голосування щодо змін до умов їх випуску, але у разі, коли держателі не погодять зазначених змін, то не пізніше спливу передбаченого умовами випуску відповідних облігацій пільгового періоду здійснення платежів за ними", - йдеться у постанові.

Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд дол. І це без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками. Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

Уряд також відклав і виплати по деривативам, тобто по випущених у 2015 році ВВП-варантах.

Раніше, 11 липня, з пропозицією про таку дворічну відстрочку всіх виплат щодо єврооблігацій, зокрема погашення, звернувся до власників єврооблігацій "Нафтогаз України", що призвело до падіння котирувань суверенних єврооблігацій до історичного мінімуму.

У МВФ зазначили, що Україна "акуратно" обслуговує зовнішній борг і країні не потрібні відстрочки платежів. Фонд закликав підтримувати країну грантовим фінансуванням.

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