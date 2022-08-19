Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.

"Укрзалізниця" повертає до Дня Незалежності, 24 серпня, поїзд "Інтерсіті+" №745/746 Київ — Славськ.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" своєму Telegram-каналі.

"Вирушаємо 24 серпня о 06:08 з Києва (перший рейс Кільцевої електрички прибуває до центрального вокзалу о 05:56), проїжджаємо Львів об 11:56-12:06 та прибуваємо до Славська о 13:58. Зворотньо вирушаємо о 14:28, Львів — 16:24-16:34, Київ — 22:20", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квитки на 10 діб вперед вже найближчим часом з'являться у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №55/56 сполученням "Київ – Ясіня" (Закарпатська область) з 5 серпня 2022 року.

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