Поїзд "Київ – Ясіня" також робитиме зупинки у Яремче, Татарові-Буковель та Ворохті.

"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №55/56 сполученням "Київ – Ясіня" (Закарпатська область) з 5 серпня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Поїзд відправлятиметься з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52", – поінформували в "Укрзалізниці".

Крім того, поїзд робитиме зупинки у Вінниці, Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковель, Ворохті та ще кількох населених пунктах.

Зауважується, що квитки вже доступні в касах вокзалів та онлайн.

Зазначимо, селище міського типу Ясіня розташоване у Рахівському районі Закарпатської області біля підніжжя гірських масивів Чорногори і Свидовця. На території цього селища активно розвивається туристична інфраструктура, адже звідси доволі зручно добиратися до курортів Драгобрат та Буковель.

Вас також можуть зацікавити новини: