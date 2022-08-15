На графік руху кільцевої електрички ситуація не впливає.

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки низки потягів через вплив погодних умов та знеструмлення дільниці.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "УЗ".

Так, потяг №2 Івано-Франківськ - Харків затримується на 1 год 50 хв; №259 Івано-Франківськ - Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв.

Також із затримкою на 2 год 11 хв вирушив потяг №732 Київ - Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку.

Крім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ - Перемишль на 35 хв.

"Затримуються рейси поїздів №701 Київ - Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ - Харків на 47 хв, та №36 Одеса - Перемишль на 1 год 9 хв", - мовиться у дописі.

Також затримуються приміські поїзди фастівського напрямку.

Водночас на графік руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" запустила додаткові приміські поїзди на Київщині, які почали курсувати з 8 серпня.

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