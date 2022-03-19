Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

"Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.

Про це повідомляє національний перевізник вантажів та пасажирів у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у Києві, Дарницький вокзал:

-8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

-17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

У Харкові:

-8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

-11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.

У Дніпрі:

-20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

У Краматорську:

-13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;

-16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

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