"Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.
Про це повідомляє національний перевізник вантажів та пасажирів у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, у Києві, Дарницький вокзал:
-8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
-17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
У Харкові:
-8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
-11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
У Дніпрі:
-20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
У Краматорську:
-13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
-16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.