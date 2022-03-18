Наразі пасажирські перевезення здійснюються за маршрутом Ізмаїл-Ісакча.

"Укрзалізниця" змінює евакуаційний маршрут до Румунії, наразі він здійснюється за маршрутом Ізмаїл-Ісакча.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

"Укрзалізниця змінює евакуаційний маршрут до Румунії, запущений 9 березня разом з Дунайським пароплавством. Наразі пасажирські перевезення здійснюються за маршрутом Ізмаїл-Ісакча (раніше - за маршрутом Ізмаїл - Тульча)", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що потяг відправляється о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.

"Відправлення відбувається від причалів морського вокзалу м.Ізмаїл, після завершення митних та прикордонних процедур. Прибуття до Румунії орієнтовно об 11.00", - додали в компанії.

Зазначається, що евакуаційні рейси безкоштовні, але послугою можуть скористатися жінки, діти та чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

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