На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

"Лижний експрес" Київ - Славське буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

"Поїзд №745/746 Київ - Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50", - йдеться у повідомленні.

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

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На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Квитки будуть доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в офіційному чат-боті Укрзалізниці, в останньому також діє акційний кешбек 10% при оплаті карткою Visa. Квитки також можна оплатити карткою єПідтримка будь-якого банку.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 15 грудня 2020 року запустила новий швидкісний потяг "Інтерсіті+" (№745/746) сполученням Київ - Славське.

13 листопада 2021 року компанія збільшила кількість поїздів до гірськолижного курорту Буковель, які почнуть обслуговувати туристів з 12 грудня.

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