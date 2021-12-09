Ще один рейс компанія продовжила.

На новорічні свята "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди. Також ще один рейс був продовжений.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, "Укрзалізниця" призначила поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці.

Читайте такожУ Києві тимчасово скасовують рейси міської електрички: які самеВін відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

На новорічні свята також запускають "Лижний Експрес" №745/746 Київ-Славське. Він курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Крім того, продовжено маршрут потяги №779/780 Суми - Київ до Вінниці. Він курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.

В "Укрзалізниці" зазначили, що працюють над призначенням додаткових поїздів на наступні маршрути:

Київ - Івано-Франківськ, Чернівці;

Київ-Ужгород;

Харків-Львів;

Одеса-Ужгород;

Одеса-Харків;

Запоріжжя, Дніпро - Івано-Франківськ;

Київ-Ковель.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що змінює розклад 16 поїздів харківського напрямку на час проведення ремонтних робіт у грудні. Зміни стосуються виключно рейсів у період з 15 по 20 грудня, продаж білетів на які був тимчасово обмежений на час доопрацювання графіка.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Марта Гичко