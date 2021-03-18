«Укрзалізниця» продовжила курсування швидкісного поїзда «Інтерсіті» сполученням Київ - Славське на літо, перейменувавши його на «Бойківський експрес».

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) вирішила продовжити курсування швидкісного поїзда «Інтерсіті+» сполученням Київ - Славське («Лижний експрес») на літній сезон.

Читайте такожПрограма максимум: як провести насичений уїк-енд у карпатському курорті Славсько

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму і вводимо прямування швидкісного поїзда «Інтерсіті+» №745 Київ - Славське навесні і влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд з «Лижного експресу» на «Бойківський експрес», адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних і спортивних можливостей не тільки взимку», - цитує прес-служба в.о. члена правління, директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

За його словами, також у планах компанії - вивчити можливість призначення швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті» між Харковом і Дніпром з можливістю продовження до Мелітополя.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила новий швидкісний поїзд «Інтерсіті» (№745/746) сполученням Київ-Славське з 15 грудня 2020 року.

Плани « Укрзалізниці » на літо

«Укрзалізниця» в літній сезон готова запустити не менше 30 поїздів в популярних напрямках.

Також 17 березня 2021 року «Укрзалізниця» презентувала оновлене харчування в поїздах «Інтерсіті».

Одночасно компанія планує в 2021 році збільшувати тариф на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Бредіхіна Ганна