Це дозволить з'єднати прямим залізничним сполученням міста від сходу до півдня країни.

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд № 288/287 сполученням Харків — Одеса, який дозволить з'єднати прямим залізничним сполученням міста від сходу до півдня країни.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Відзначається, що поїзд курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня.

Відправлення - о 7:58, Прибуття до Одеси — о 10:39. У зворотному напрямку, з Одеси поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня. Відправлення - о 15:42, Прибуття до Харкова — о 17:40.

"Поїзд № 288/287 проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, надаючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам", - йдеться в повідомленні.

Квитки будуть доступні онлайн на сайті в чат-боті "Укрзалізниці" і в касах вже з завтрашнього дня.

"Укрзалізниця":

29 червня 2022 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин повідомив, що Національний залізничний перевізник поки не буде підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Також в "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.

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