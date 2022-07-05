Поїзд вирушатиме з 9 липня зі столичної Дарниці по четвергах та суботах.

"Укрзалізниця" з 9 липня 2022 року призначає поїзд "Інтерсіті+" сполученням "Дарниця (Київ) – Львів".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Поїзд №743/744 "Дарниця – Львів" вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Квитки вже доступні для придбання у касах вокзалів, у чат-боті та на сайті "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що національний залізничний перевізник поки не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення.

Також в "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.

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