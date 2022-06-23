Загалом з початку літа "Укрзалізниця" перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Понад 35 тисяч пасажирів скористались поїздом №45 Ужгород - Харків - Ужгород, понад 29 тисяч - поїздом №86 Львів - Запоріжжя - Львів, понад 28 тисяч - поїздом №120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя, понад 26 тисяч - поїздом №41 Дніпро - Трускавець - Дніпро, понад 23 тисячі - поїздом №97 Київ - Ковель - Київ", - йдеться в повідомленні.

В компанії спостерігають активне повернення українських родин з евакуації до безпечних регіонів, включно зі столицею, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок.

Загалом з початку літа "Укрзалізниця" перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів з Києва.

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