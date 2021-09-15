Поїзд курсуватиме з Києва до Гайворона по вівторках, п’ятницях та неділях, а в зворотньому напрямку – по понеділках, середах і суботах.

"Укрзалізниця" (УЗ) з 5 жовтня цього року запускає новий регіональний поїзд з Києва до міста Гайворон в Кіровоградській області.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Поїзд № 795/796 Київ — Гайворон курсуватиме з 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях. Зі столиці він вирушатиме о 14:41 та прибуватиме до Гайворона о 00:11.

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У зворотному напрямку цей поїзд курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах. Відправлятиметься з Гайворона о 01:10 і прибуватиме до Києва о 10:52.

Регіональний поїзд проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Нагадаємо, як писав УНІАН, з 4 вересня "Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки в Донецькій області.

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Автор: Ганна Нагорна