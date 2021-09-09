Це стало можливим після зменшення кількості місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників.

"Укрзалізниця" повідомила про щомісячне надходження 3 тис. додаткових квитків після зменшення кількості місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" зменшила кількість місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників. Завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме 3 тис. додаткових квитків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано - заброньовані місця не використовувалися. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох - на чверть.

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Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський назвав потяги, на які з'являться додаткові квитки.

"Майже 3000 квитків - це невеликий відсоток у порівнянні з тією кількістю, що "Укрзалізниця" продає щомісячно, але пасажири рейсів № 738 Київ - Запоріжжя, № 7/8 Київ - Чернівці, № 82 Новоолексіївка - Харків та ще десяти - точно відчують цю зміну", - написав він.

В УЗ повідомили, що раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда.

"Однак нерідко пасажири не встигали їх купувати, відповідно, залізниця втрачала прибуток", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Укрзалізниця" запустила додатковий електропотяг із Ніжина до Києва та у зворотному напрямку. Новий електропотяг має 8 вагонів і курсуватиме в будні дні.

Автор: Павло Степанець