Залізницею можна буде евакуюватися до Дніпра чи до Львова.

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 12 червня, один евакуаційний потяг.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів буде відправлено о 16:30.

Зауважується, що час відправлення потягів може змінюватися.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Спочатку окупанти обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних, було багато жертв та постраждалих.

Найгірша безпекова ситуація склалася на півночі, сході та півдні нашої країни. Українців почали евакуйовувати у більш безпечні регіони, "УЗ" призначала евакуаційні потяги, в яких можна було їхати безплатно. Багато громадян України тимчасово виїхали на захід держави.

Станом на кінець травня в нашій країні офіційно зареєстрували 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій - з Донецької, Луганської областей та Крима.

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