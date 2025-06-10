Зазначається, що аеропорт зіткнувся з технічними проблемами.

У Міжнародному аеропорту Кишинева 9 червня довелося скасувати деякі рейси через технічний збій. Причиною проблем став російський удар по Україні, який призвів до нестабільності в електромережі.

Видання NewsMaker пише, що Молдова підключена до електропостачання через Україну, а через збої згоріла частина обладнання в аеропорту.

"Хоча в Кишинівському аеропорту є три лінії подачі електроенергії - одна основна і дві резервні, мав місце такий збій. Причини тому дві: війна й обстріли в Україні та той факт, що за 30 років Молдова так і не змогла побудувати лінію, яка б гарантувала енергетичну незалежність", - заявив міністр інфраструктури Молдови Володимир Боля.

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Унаслідок інциденту скасували кілька рейсів, виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам і оформленні багажу, а посадкові квитки заповнювали вручну.

За словами міністра, Молдова стане незалежною в постачанні електроенергії, коли завершиться будівництво ЛЕП Кишинів-Вулканешти.

Аеропорт Кишинева - як дістатися з України

Аеропорт у Кишиневі - один із найпопулярніших серед українців. Дістатися до столиці Молдови можна поїздом із Києва, який ходить лише по парних числах, а також автобусами або особистим транспортом.

З Одеси до аеропорту "Кишинів" з 1 березня 2024 року запустили спеціальний аеротрансфер. В ОВА запевнили, що доїхати до столиці Молдови можна за чотири години.

16 квітня представники Залізниці Молдови запропонували повернути поїзд Кишинів - Одеса, від якого відмовилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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