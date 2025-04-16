Маршрут цього поїзда проходить через невизнане Придністров'я.

Представники Залізниці Молдови запропонували повернути поїзд Кишинів - Одеса. Від цього маршруту відмовилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пресслужба "Залізниці Молдови" (ЗММ) повідомила, що відповідні переговори з представниками "Укрзалізниці" відбулися в Києві 11 квітня.

"За результатами обговорень сторони дійшли спільного знаменника щодо необхідності відновлення пасажирського маршруту Кишинів - Одеса, який планується запустити з відкриттям літнього сезону", - ідеться в повідомленні.

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Зі свого боку представник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий під час брифінгу 16 квітня повідомив, що під час відновлення руху поїзда Кишинів-Одеса питання безпеки буде в пріоритеті.

Варто зазначити, що рух поїзда Кишинів - Одеса призупинили 24 лютого 2022 року рішенням молдовської Комісії з надзвичайних ситуацій у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. При цьому маршрут цього поїзда проходить через невизнане Придністров'я.

Аеропорт у Кишиневі - один із найпопулярніших серед українців. Дістатися до столиці Молдови можна лише поїздом із Києва, який ходить лише по парних числах, а також автобусами або особистим транспортом.

З Одеси до аеропорту "Кишинів" (Молдова) з 1 березня 2024 року запустили спеціальний аеротрансфер. На маршруті одразу курсували два автобуси, кожен з яких розрахований на 22 пасажири.

В ОВА запевнили, що доїхати до Кишинева можна буде за чотири години - безпосередня подорож разом із часом для проходження відповідних процедур на КПП, зокрема, "Маяки - Паланка - Зручне".

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