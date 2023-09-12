Обмеження введуть з 20 вересня у зв’язку з перевантаженістю міських доріг.

У зв’язку з перевантаженістю міських доріг, з 20 вересня у години пік обмежать в’їзд великогабаритного транспорту у Київ.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація з посиланням на відповідне рішення Ради оборони Києва. Як зазначається, дороги столиці наразі перевантажені в години пік, через що людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста.

"Ухвалено рішення: з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці", - йдеться у повідомленні.

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Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

Начальник КМВА Сергій Попко звернувся до перевізників з проханням із розумінням поставитися до цієї норми.

Обмеження в’їзду до столиці

24 червня 2023 року деякому транспорту заборонили в’їзд та пересування Києвом. У Києві запровадили тепловий режим, який передбачає заборону на в’їзд у столицю великовагового транспорту.

У Києві з 5 липня діяли обмеження руху вантажівок у зв’язку зі спекою. Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежували в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Такі обмеження запроваджені були розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

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