Заборона діє через високу температуру повітря, зазначили у поліції.

У Києві запровадили тепловий режим, який передбачає заборону на в’їзд у столицю великовагового транспорту.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, тимчасове обмеження руху поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Заборона стосується як в'їзду в столицю, так і пересування містом. "Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму", - уточнили патрульні.

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Як відомо, заборона на рух вищезгаданих вантажівок запроваджується, коли температура повітря сягає понад 28 градусів. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, сьогодні, 24 липня, температура у столиці становитиме +27-29 градусів.

Основною метою таких тимчасових заборон є збереження дорожнього покриття, яке руйнується унаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду. Дотримання обмежень контролюють патрульні поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, такі заходи вже кілька разів запроваджувалися у столиці протягом цього літа. Зокрема, заборона на рух великих вантажівок діяла 17 липня.

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