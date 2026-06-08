Поляки створили аналог концепції Hyperloop: поїзди можуть розганятися до 550 км/год

Замість створення дорогих нових трас польські інженери запропонували використовувати наявну залізничну мережу.

Польська компанія Nevomo працює над технологією MagRail, яка дозволяє впровадити магнітну левітацію без будівництва нової залізничної інфраструктури. Розробка вже привернула увагу експертів і допомогла її авторам вийти до фіналу престижної премії European Inventor Award 2026 у категорії малих і середніх підприємств, пише SpidersWeb.

Проєкт виріс із багаторічних досліджень концепції Hyperloop. Протягом семи років команда інженерів випробовувала різні технологічні рішення на полігоні в польській Новій Сажині. Після того як ідея вакуумного транспорту втратила підтримку, розробники обрали більш практичний шлях – модернізацію вже існуючих залізничних колій.

Замість створення дорогих нових трас польські інженери запропонували використовувати наявну залізничну мережу, яка налічує близько 1,5 мільйона кілометрів колій по всьому світу.

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Першим комерційним продуктом стала система MagRail Booster, орієнтована на вантажні перевезення. Вона передбачає встановлення під вагонами спеціальної пасивної магнітної плити, а між рейками – третьої електромагнітної напрямної. Така система дозволяє автоматично розганяти або гальмувати вагони без використання локомотива.

За словами розробників, це вирішує одну з головних проблем вантажної залізниці – втрату тяги на підйомах. Завдяки безконтактному електромагнітному приводу вагони можуть рухатися ефективніше незалежно від рельєфу місцевості.

У компанії стверджують, що технологія дає змогу збільшувати довжину вантажних поїздів та зменшувати потребу в додаткових локомотивах, що дозволяє суттєво скоротити витрати. Система вже знаходить застосування на приватних залізничних лініях, у портах, промислових підприємствах і логістичних терміналах. Замовлення на неї надходять із країн Європи, Індії та Близького Сходу.

Наступним етапом має стати впровадження повноцінної магнітної левітації для пасажирських перевезень. Для цього знадобляться нові легкі вагони, однак використовуватиметься все та ж існуюча залізнична інфраструктура.

Розробники вважають, що на ділянках, де сучасні швидкісні поїзди рухаються зі швидкістю 300–350 км/год, система MagRail потенційно дозволить розганятися до 550 км/год.

У Nevomo переконані, що саме висока вартість будівництва окремих маглев-ліній досі стримувала розвиток таких технологій у світі. Польський підхід має зробити їх значно доступнішими.

Також у компанії заявляють про можливість скорочення експлуатаційних витрат до 85% та зменшення викидів парникових газів на 95% порівняно з автомобільними перевезеннями.

На думку розробників, якщо технологія підтвердить свою ефективність на практиці, вже протягом наступного десятиліття високошвидкісні поїзди можуть скласти серйозну конкуренцію авіаперевезенням на коротких і середніх маршрутах. При цьому зазначимо, що поки йдеться про перспективи та оцінки авторів проєкту, а пасажирська версія системи ще не впроваджена в експлуатацію.

Незвичайна залізниця

Раніше повідомлялося, що у Австралії існує найнебезпечніша в світі залізниця. Подорох нею може стати доволі моторошною - вона триває під кутом 52 градуси і від неї волосся стає дибки. Ця залізниця є рекордсменом книги Гіннеса, як найкрутіша пасажирська залізниця у світі. Вона розташована в Блакитних горах у Мальовничому світі (популярна туристична памʼятка в країні). Залізниця рухається зі швидкістю чотири метри на секунду під кутом 52 градуси через тунелі в скелях і долину Джеймісон.

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