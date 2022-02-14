Про участь в акції раніше заявили 5 тисяч таксистів.

У понеділок, 14 лютого, таксисти оголосили страйк по всій Україні. Вони відмовляються возити пасажирів та вимагають підвищення тарифів на 20-30%.

Страйкують не всі служби, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Підняти тарифи хочуть водії шести служб-агрегаторів, яких ми викликаємо через додаток у смартфоні.

Таксисти пояснюють, що страйкують проти сервісів, на які працюють. Бо ті забирають у них завелику частину заробітку. За словами одного з керманичів, він отримує лише 55% від того, що заробив. А ще на ці гроші він має заправити авто й самостійно ремонтувати його. Тож єдиний вихід, за його словами, – підняти тарифи.

Чи погодяться на вимоги водіїв сервіси-агрегатори, роз'яснення журналістам дала одна з компаній: "Бажання водіїв гідно заробляти цілком зрозуміле. Водночас існує й інше бажання пасажирів - їхати за нижчою ціною. Ми готові підвищувати базовий тариф на поїздку і вже робимо це у деяких містах, наприклад, у Києві. В інших містах ми готові підняти ціни, щойно дозволить ринкова ситуація. Водій має право обирати ту компанію, де вигідніші умови роботи".

Голова таксомоторної асоціації України Андрій Антонюк пояснює: ціни можуть бути вигідними і водіям, й пасажирам, коли їх будуть встановлювати перевізники спільно з місцевою владою в кожному місті індивідуально.

У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній, в яких вони працюють. В інших містах водії на знак протесту просто не будуть брати замовлення.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні таксистів хочуть на законодавчому рівні зобов'язати встановлювати касові апарати в авто.

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