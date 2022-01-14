Зараз законопроект знаходиться на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

В Україні таксистів хочуть на законодавчому рівні зобов'язати встановлювати касові апарати в авто.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, відповідний законопроект зареєструють наприкінці січня. Зараз він знаходиться на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

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"Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився", - повідомив він.

Раніше Гетманцев повідомив, що Рада може до 1 лютого відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

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